Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Kim öldü?
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları yayınlandı. İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Sen Anlat Karadeniz yarın akşam 33. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm fragmanları
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümüne dair iki fragman paylaşıldı. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in 33. bölüm fragmanlarına Tahir’in kaybolduğu haberi ön plana çıkıyor. Öte yandan ceset görüntüsü dikkat çekiyor. İşte, tüm bu gelişmeler ve daha fazlasını gözler önüne seren fragmanlar...
YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek? Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?
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