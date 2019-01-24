Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Fikret ölecek mi?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. 45 saniye süren Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm fragmanına doğum ve Fikret’in boynuna saplanan bıçak sahnesi damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Sen Anlat Karadeniz dizisi üç haftanın ardından 23 Ocak Çarşamba akşamı yeniden ekranlara döndü. Sen Anlat Karadeniz’in yayınlanan son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Tahir ve Vedat arasındaki kovalama sahnesi ekran karşısındakiler tarafından heyecanla takip edildi. Son bölüm finalinde Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıkladı. Öz babasının Fikret olduğunu öğrenen Vedat, duydukları ardından kendisini kaybetti. Yiğit’in duygu yüklü konuşması ise hapishanedeki herkese duygusal anlar yaşattı. Tüm bu gelişmeler ardından Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı da paylaşıldı. İşte, yeni bölümden ilk görüntüler…
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. Herkes Vedat'ı ararken Vedat Fikret'in elindedir. Vedat'la hesaplaşma günü gelen Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıklar. Fikret'in sırrı ne? Kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken arkalarında onlara destek olan kocaman bir aile var. Sevdiklerine kavuşma ümidine tutunan kadınlar bu sınavı da geçmeye kararlılar.
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