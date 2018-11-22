Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı… Fatih ölecek mi?
Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tahir ve Nefes’in düğün görüntülerinin keyifli anlar yaşattığı Sen Anlat Karadeniz’in son bölüm finaline Fatih’in vurulma anı damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede yayınlandı. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler
Atv dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 31. bölüme sürprizlerle dolu gelişmeleriyle geride kaldı. Tahir ile Yiğit’in velayetini almak için evlenen Nefes, bu kez telli duvaklı gelin oldu. Tam bir Karadeniz gelini olan Nefes’in horon şovu sosyal medyada da konuşuldu. Sen Anlat Karadeniz son bölüm finalinde Yangaz kardeşler beklenmedik bir sahneyle karşı karşıya geldi. Vedat’ın adamlarından birisi silahını ateşleyince kurşun Fatih’in kalbine geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, ipuçları veren Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Kurşun yarasıyla yere yığılan Fatih’in akıbetini merak edenler fragmanı merakla bekliyordu. Kısa sürede paylaşılan Sen Anlat Karadeniz 32. bölüm fragmanında Fatih’in vurulma haberini alan Kaleli Ailesi perişan oluyor. Saniye Hanım, Fatih’in vurulmasından sonra Nefes’e büyük bir tepki veriyor ve yere yığılıyor. Yaşananlardan kendisini sorumlu tutan Nefes, Kaleliler’in evinden bir kez daha ayrılıyor.
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