Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Berrak öldü mü?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı. 55 saniye süren Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm fragmanına Berrak’ın görüntüleri damga vurdu. Öte yandan Nefes’in ellerine kelepçe takıldığı anlar kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Vedat’ın boynuna ilmek doladığı Berrak ölecek mi? Nefes cezaevine mi girecek? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler ve son gelişmelerin kısa bir özet…
Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam yayınlanan son bölümüyle adeta ters köşe yaptı. Vedat’ın kadınlar tarafından kaçırıldığı anları nefeslerini tutarak takip eden dizi izleyicileri finalde büyük bir şok yaşadı. Herkesten gizli Vedat’ı ortadan kaldırmak isteyen Mercan, farkında olmadan Berrak’ın hayatına kasetti. Berrak’ın akıbetini dair ipuçları ise yeni bölüm fragmanıyla geldi. Yeni görüntülerde durumu öğrenen Tahir’in Berrak’ı yerde baygın bulduğu görülüyor.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadınlar Vedat'ı kaçırdılar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirdi. Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikildi. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapandı. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçti. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düştü ancak finalde o ilmek hiç beklenmedik birinin boynuna dolandı.
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