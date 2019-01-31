Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayında: Vedat ölecek mi?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 30 Ocak tarihli bölümüne Vedat’ın vurulması damga vurdu. Daha önce defalarca vicdanının sesini dinleyen Tahir, Sen Anlat Karadeniz 38. Bölümünde gözünü kararttı ve Vedat’a 3 kurşun sıktı. Yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede yayınlandı. İşte, Sen Anlat Karadeniz 39. Bölümünden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 56 saniye uzunluğundaki Sen Anlat Karadeniz 39. Bölüm fragmanına “Vedat’ın durumu ağır” sözlerinin yanı sıra Tahir’in tutuklanma sahnesi damga vurdu. Öte yandan Nefes’in veda mektubu kafalarda soru işareti bıraktı. Yeni bölümde üç kurşunla yere yığılan Vedat, hastaneye kaldırılırken; Tahir gözaltına alınıyor. Vedat’ın vurulduğu haberi kısa sürede yayılıyor, yaşananlardan kendisinden sorumlu tutan Nefes, Yiğit ile beraber evi terk ediyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Tahir tarafından vurulan Vedat ölecek mi? Tüm bu soru işaretlerine yanıt Sen Anlat Karadeniz 39. Bölümünde gelecek.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırıldı. Nefes kolları sıvadı, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına aldı. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sordu. Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam etti. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıydı.
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