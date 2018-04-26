Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı: Tahir ve Nefes evlenecek mi?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından yayınlandı. Yiğit’i geri alabilmek için evlilik kararı alan Tahir ve Nefes, Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanında bu kararı aile üyeleriyle paylaşıyor, ortalık karışıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler ve detaylar!
Sen Anlat Karadeniz’in 25 Nisan tarihli bölümü olaylı bir sahneyle final yaptı. Eline önemli bir koz geçen Vedat, Nefes’i Tahir'den ayrılmazsa oğlunu göremeyeceğine onu ikna etti. Ne olursa olsun onu bırakmamaya yemin eden Tahir, ailesini kaybetme pahasına Nefes ile evlenmeye karar verdi. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı bu kararın getireceği krizlere dair ilk ipuçlarını verdi. “Ben gelinimi seçtim. Rızanızı almaya geldik, biz evleniyoruz.” Sözlerinin damga vurduğu Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Vedat’ın sinir krizi geçirmesi oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı!
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.
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