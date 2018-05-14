Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı: Tahir kalbinden vuruluyor
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 16 Mayıs tarihli Sen Anlat Karadeniz 17. Bölümüne dair ipuçları veren fragmana Tahir’in kalbinden vurulma anı damga vurdu. Mercan’ın babasının Tahir’i vurduğu sahne kafalarda soru işareti bıraktı. İşte Sen Anlat Karadeniz 17. bölüm fragmanı ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!
Son bölüm finalini olaylı bir şekilde yapan Sen Anlat Karadeniz’in 17. bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı, Tahir’in vurulma anı şok etkisi yarattı. Nefes- Tahir evliliği ardından gözünü iyice karartan Vedat, Mercan’ı kurban ederek onu intihar etmiş gibi göstermişti. Son anda ipten alınan Mercan’ın akıbeti son bölümden bu yana merak ediliyordu. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanıyla ilk ipuçları geldi. Mercan’ın henüz ölmediği haberinin verildiği fragmanın son saniyelerinde dizi takipçilerini şok eden bir gelişme var. Kızının intihar ettiğini sanan Cemil, öç almak için Tahir'i silahla vuruyor.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.
Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.
Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir.
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