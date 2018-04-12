Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı... Son bölümde şok eden oyun
Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tahir’in cezaevine girmesinden kendisini sorumlu tutan Nefes, Sen Anlat Karadeniz son bölümünde herkesi şaşırtan bir hamle yaparak onu özgürlüğüne kavuşturdu. Finale ise Tahir’in öğrendiği gerçek damga vurdu. Sen Anlat Karadeniz 13. Bölüm fragmanı da kısa sürede yayınlandı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. 11 Nisan tarihli son bölümde Nefes ve Tahir cephesinde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Vedat’ı kaçırdığı için tutuklanan Tahir’in hapishaneye girmesi herkesi perişan etti. Tahir’i oradan kurtarmak isteyen Nefes, herkesi şaşırtan bir hamlede bulunarak Vedat’a oyun oynadı. Kendi özgürlüğünü kaybetmek istemeyen Vedat, şikayetini geri almak zorunda kaldı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanına ise Saniye Hanım ve Nefes arasındaki diyalog dikkat çekiyor.
Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.
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