Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı: Oğlumuz için...
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tahir’in bir kez daha ailesiyle karşı karşıya geldiği Sen Anlat Karadeniz 14. bölüm fragmanına Nefes’in ‘oğlumuz için’ sözleri damga vurdu. Peki yeni bölümde başka neler olacak? Tahir ve Nefes aşklarından vazgeçecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz’in 14. bölümünden ilk görüntüler!
Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu’nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu, ilk tüyolar geldi. 18 Nisan Çarşamba günü yaşanan gelişmeleri hala hafızalarda olan Sen Anlat Karadeniz’in 14. bölüm fragmanında Nefes ve Tahir için her şey daha zor bir hal alıyor. Yiğit’in velayet davasında yaşananlar ardından ikili yeniden Tahir’in ailesinin baskısıyla karşılaşıyor. Peki oğlunun velayetini kaybeden Nefes, aşkını kalbine gömebilecek mi? Kaleli Ailesi’nin baskıları Tahir’i yolundan çevirecek mi? Yiğit’in velayetini kazanan Vedat’ın yeni hamlesi ne? Tüm bu soru işaretleri ve daha fazlası Sen Anlat Karadeniz 14. Bölümünde yanıt bulacak.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır. Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar. Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.
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