Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı: Benim ait olduğum bir yer yok
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Sen Anlat Karadeniz 34. bölüm fragmanına Vedat’ın ‘gerçeklerle yüzleşmek zordur’ sözleri damga vurdu. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüne dair ilk görüntüler paylaşıldı. 12 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölüme dair ipuçları veren fragmanda Vedat ve Nefes yüzleşmesi ön plana çıkıyor. Vedat tarafından çaresizliği bir kez daha yüzüne vurulan Nefes, Tahir’den uzak kalmayı sürdürüyor. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı…
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Karadeniz’e sığınan Tahir fırtınada kayboldu. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir’in peşine düştü. Tahir’den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düştü. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini aldı.
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