Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında Tahir'e kelepçe şoku
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in 11. bölüm yeni fragmanına Tahir’in tutuklandığı anlar damga vurdu. Vedat’ın kafasına silah tutan Tahir’in akıbeti yeni bölümde belli olacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanları ve kısa bir özeti!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman paylaşıldı. İlk tanıtımda Tahir’in Vedat’ın kaçırdığı görüntülerle karşılaşan izleyiciler, Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm 2. fragmanıyla ise yeni ipuçları edindi. Yiğit’i almak isteyen Vedat, Berrak’ın yardımıyla Nefes’i delirtmeye çalışıyor. Sevdiği kadının gözlerinin önünde mahvoluşuna dayanamayan Tahir, onu hastaneye götürmek istiyor. Vedat’ın Yiğit’i almak için yaptıkları ise bardağı taşıran son damla oluyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Gözü kararan Tahir, Vedat’ı öldürecek mi? Tahir cezaevine mi girecek? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Tahir gemileri yaktı ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaştı. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmadı. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardı. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardı. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gitti. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi oldu. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye soktu. Finale Nefes'i derinden sarsacak büyük plan damga vurdu.
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