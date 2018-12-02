Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında Tahir göründü
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm 2. fragmanıyla fırtınada kaybolan ve akıbeti merak edilen Tahir’in yaşadığı ortaya çıktı. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı Tahir’in akıbetini merak eden izleyiciler rahat bir nefes aldı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Nefes’i eve döndürmek isteyen Tahir, fırtınada kaybolmuştu. Son bölümün hemen ardından paylaşılan fragmana morg sahnesi damga vurmuştu. İkinci fragmanla birlikte Tahir’in yaşadığı ortaya çıktı. Tahir’in kıyıya çarpan teknenin üzerinde baygın şekilde yattığı görülüyor. İşte, o görüntüler
YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fatih’in vurulması Saniye için bardağı taşıran son damla oldu. Saniye tarafından evden kovulan Nefes duyduklarını sineye çekmedi ve evi terk etti.
Vedat’ın Nazar’a yaptıklarını öğrenen Cemil hesap sordu. Eline silahı alıp Vedat’ın karşısına çıkan Cemil, Vedat’ı öldürmeye kararlıydı.
Nefes tarafından terk edilen Tahir ise, kendini Karadeniz’in insafına bıraktı.
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