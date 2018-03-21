Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında sürpriz isim
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan Sen Anlat Karadeniz’in her iki fragmanında da dizinin baş karakterleri Nefes ve Tahir duygu yüklü anlar yaşıyor. Öte yandan kadroda da sürpriz bir isim var. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm detayları
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan dizinin son bölüm finalinde aşkları türlü sınavlarda geçmeye devam eden Tahir ve Nefes, Yiğit'i Vedat'a veren ismin Mustafa olduğunu öğrenmişti. Sen Anlat Karadeniz 9. bölüm fragmanlarına bakılırsa ortaya çıkan gerçek iki kardeşi birbirine düşürecek, Nefes arada kalacak. Yeni fragmanda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kadroya dahil olan yeni isim oldu. Genç oyuncu İlayda Çevik, Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın kadrosunda yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'e transfer oldu. Karagül dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Çevik'in rolüne ilişkin detaylar 9. bölümde netleşecek. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
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Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?
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