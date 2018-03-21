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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
21.03.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında sürpriz isim

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında sürpriz isim

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan Sen Anlat Karadeniz’in her iki fragmanında da dizinin baş karakterleri Nefes ve Tahir duygu yüklü anlar yaşıyor. Öte yandan kadroda da sürpriz bir isim var. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm detayları

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan dizinin son bölüm finalinde aşkları türlü sınavlarda geçmeye devam eden Tahir ve Nefes, Yiğit'i Vedat'a veren ismin Mustafa olduğunu öğrenmişti. Sen Anlat Karadeniz 9. bölüm fragmanlarına bakılırsa ortaya çıkan gerçek iki kardeşi birbirine düşürecek, Nefes arada kalacak. Yeni fragmanda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kadroya dahil olan yeni isim oldu. Genç oyuncu İlayda Çevik, Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın kadrosunda yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'e transfer oldu. Karagül dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Çevik'in rolüne ilişkin detaylar 9. bölümde netleşecek. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?

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