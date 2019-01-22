Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında şok: Saniye alevler arasında
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz, haftalar sonra 37. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, yeni bölümde neler olacak? Alevler arasında kaldığı görülen Saniye kurtulacak mı? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Tahir Kaleli’nin paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, 23 Ocak Çarşamba günü 37. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 26 Ocak’tan beri yeni bölümü bekleyen dizi takipçileri ilk ipuçlarını fragmanlarla edindi. Sen Anlat Karadeniz 37. Bölüm ilk fragmanına Yiğit’in kaçırılma görüntüleri, ikinci fragmana ise Saniye'nin alevler arasındaki görüntüleri damga vurdu. İşte, yeni bölümden gelişmeler...
YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. Herkes Vedat'ı ararken Vedat Fikret'in elindedir. Vedat'la hesaplaşma günü gelen Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıklar. Fikret'in sırrı ne? Kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken arkalarında onlara destek olan kocaman bir aile var. Sevdiklerine kavuşma ümidine tutunan kadınlar bu sınavı da geçmeye kararlılar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle