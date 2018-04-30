Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında nikah haberi çıldırtıyor
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında Vedat ve Tahir’in çatışma görüntüleri damga vurdu. Nikah görüntüleri ise merak uyandırdı. Peki herkese rağmen Tahir ve Nefes evlenebilecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve ilk ipuçları!
Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm 2. Fragmanı izleyicilere önemli tüyolar verdi. Yiğit’in velayetini alabilmek için evlilikten başka çare olmadığını düşünen Tahir, Nefes’in elinden tutarak ailesinin karşısına çıkıyor. Bu karar Mustafa ve Tahir’i yine burun buruna getirirken; oğlunun durduramayacağını bilen Saniye Hanım, soluğu Vedat’ın yanında alıyor. Bu kadarını yapamayacaklarına inanırken duydukları karşısında şok olan Vedat, sinir krizi geçiriyor. İşte tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını gözler önüne seren Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları!
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SON BÖLÜMDE NELER OLU?
Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar.
Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.
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