Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında Nefes’in kalbi duruyor
Sen Anlat Karadeniz dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Dram yüklü sahneleriyle ön plana çıkan Sen Anlat Karadeniz’in bu akşam yayınlanacak olan 26. bölümünde en çok merak edilen konu Nefes’in akıbeti. Vedat’ın kurşununa hedef olan Nefes, yaşam mücadelesini kazanacak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Tahir’in hayal ettiği görüntülerle başlayan Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm yeni fragmanına Nefes’in kalbinin durduğu anlar damga vurdu. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet...
Vedat'ın kurşunu Tahir'in merhametsizliğinin bedeli olurken, Nefes can çekişiyor. Vedat demir parmaklıklar ardında duvarlara, Tahir Karadeniz'e Nefes diye ağlıyor. Nefes Tahir'in yakarışlarını duyup sevdiğine tekrar yol olacak mı? Bunca işkenceye rağmen hayata tutunmayı asla bırakmamış olan Nefes, bugüne kadar hep başkalarına nefes oldu. Şimdi kim ona nefes olacak, kim can verecek? Nefes yaşam savaşı verirken Yiğit annesinin zor durumda olduğunu hissetti. Anne ve oğlu birbirine bağlayan kuvvetli bağ Nefes'in hayatta kalmasını sağlarken, Yiğit için de aynı şey geçerli olacak mı? Ay Işığında Uluyan Kurt, Mavi Tüylü Geyik olmadan hayatta kalmayı başarabilecek mi?
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