Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında Nefes silahın önüne atlıyor

Başrollerini Ulaş Astepe (Tahir), İrem Helvacı (Nefes) ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun (Vedat Sayar) paylaştığı Sen Anlat Karadeniz 7 Mart Çarşamba akşamı 7. bölümü ile ekrana gelecek.



Sen Anlat Karadeniz’in 28 Şubat'ta yayınlanan 6. bölümünde; Tahir, Nefes'i Vedat'ın elinden kurtardı ancak Yiğit'e bir türlü ulaşamadı. Tahir'in Nefes ile yakınlığından rahatsız olan Cemil, Mercan'a yüzüğü çıkarması konusunda baskı yaptı ve bohçalar Kaleliler'in evine geri gönderildi. Dizinin final sahnesinde ise Asiye (Öykü Gürman), Yiğit'in kaçırılması konusunda Eyşan (Gözde Kansu) ve Vedat'a yardımcı olan kişinin kocası Mustafa olduğunu öğrendi.



Sen Anlat Karadeniz'in 7. bölümünde; Tahir ve Nefes, Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtaracak. Asiye, Tahir'e Nefes'e olan aşkı konusunda destek olacak. Mercan'ın intihar haberi ise iki aileyi bir kez daha karşı karşıya getirecek.