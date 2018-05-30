Sen Anlat Karadeniz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Sen Anlat Karadeniz dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başka bir gerilimin yaşandığı Sen Anlat Karadeniz dün akşam 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mercan'ın konuşup konuşmayacağını büyük bir merakla takip eden izleyiciler, final sahnesinde bambaşka bir sürprizle karşılaştı. Sen Anlat Karadeniz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin olaylı son bölümü ardından yeni fragman gündeme geldi. 30 Mayıs tarihli Sen Anlat Karadeniz son bölümünde Meral’in gözlerinin açmasıyla rahat bir nefes alan Nefes ve Tahir, Yiğit’in daimi velayetinin Vedat’a verilmesiyle sarsıldı. Finale ise Tahir’in hamlesi damga vurdu. Vedat’ın hapse girip girmeyeceğini merak eden izleyiciler şimdi fragmanı sorguluyor. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir. Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?
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