Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Vedat ölecek mi?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. 45 saniye süren Sen Anlat Karadeniz 35. bölüm 2. fragmanına boynuna ilmek dolanan Vedat’ın görüntüleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? Vedat ölecek mi? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet...
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanlarıyla birlikte ilk ipuçları geldi. İkinci sezonuyladevam eden Sen Anlat Karadeniz’in 12 Aralık tarihli son bölümünde çaresizliği yüzüne vurulan Nefes’in imdadına Asiye ve diğer kadınlar yetişmiş, Vedat’ın bayıltılma ve kaçırılma sahneleri finale damga vurmuştu. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Elleri ve kollar bağlanan Vedat'ı öldürecekler mi? Nefes'in hareketlerinden şüphelenip bir şeyler gizlediğini anlayan Tahir ne yapacak? Mercan Vedat'ın canınca mı kıyacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden görüntüler...
YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer.
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