Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Vedat öldü mü?
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm 2. fragmanında Tahir’in yaşadığı ortaya çıktı. İzleyicilerin kafasında şimdi başka bir soru var: Vedat öldü mü? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve detaylar…
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü için geri sayım devam ederken yayınlanan 2. fragmanla birlikte bambaşka ipuçları geldi. 26 Ekim tarihinde yayınlanan son bölümde Vedat, Asiye’yi kullanarak Mustafa ve Tahir’i karşı karşıya getirmişti. Final sahnesinde Tahir’in vurulma anına tanık olan izleyiciler heyecanla yeni bölümü bekliyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz’in 3 Ekim’de yayınlanacak olan 24. Bölümünde neler yaşanacak? İşte, kısa bir özet
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYIN
Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek? Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?
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