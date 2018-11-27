Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Fatih öldü mü?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Sen Anlat Karadeniz 32. bölüm 2. fragmanında sahneler kadar Erdem Akın’ın İsimsiz Türkü adındaki şarkısı da dikkat çekti. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları geldi. Duygusal sahnelerin ağırlık olduğu Sen Anlat Karadeniz’in 21 Kasım’da yayınlanan son bölüm finaline Fatih’in Vedat’ın adamları tarafından vurulması damga vurmuştu. Yeni bölümde Kaleliler aldıkları haberle yıkılıyor. En mutlu günü kabusa dönen Nefes, zor da olsa evi terk ediyor. Ancak her iki fragmanda da Fatih'in akıbetiyle ilgili ise bir sahne yer almıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Fatih ölecek mi? Tahir, Nefes'i eve geri getirebilecek mi? Tüm bu soru işaretleri Sen Anlat Karadeniz 32. bölümünde yanıt bulacak.
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