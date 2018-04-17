Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı: Velayet kime verilecek?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyicileriyle buluşan Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümünde Deli Tahir, her şeye ve herkese rağmen Nefes’e sahip çıkıyor. Vedat ve Nefes, Yiğit’in velayet davası için bir kez daha karşı karşıya geliyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve detayları!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. 18 Nisan Çarşamba tarihli bölüme dair ipuçları veren Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm her iki fragmanında da dikkat çeken detaylar var. İlk fragmanda Saniye Hanım ve Nefes arasındaki diyalog dikkat çekerken; 2. tanıtımda mahkeme görüntüleri merak uyandırdı. Yiğit’i koz olarak kullanan Vedat ve onun tüm tehditlerine boyun eğmemekte kararlı olan Nefes, velayet davası için karşı karşıya geliyor. Peki Yiğit’in geçici velayeti kime verilecek? Vedat, amacına ulaşabilecek mi? Tüm bu soru işaretleri sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağı Sen Anlat Karadeniz 13. bölümden ilk görüntüler!
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ 2. FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vedat’ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes’i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes’in umudu, Tahir’in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir’in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes’e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir’in esaretiyle Vedat’ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.
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