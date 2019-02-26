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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.02.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. Fragmanı: Asıl hikaye başka

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. Fragmanı: Asıl hikaye başka

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. Fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. 27 Şubat Çarşamba tarihli bölüme dair ipuçları veren Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm fragmanına Fikret’in sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti

Sen Anlat Karadeniz dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasında ikinci sezonu sürdüren Sen Anlat Karadeniz yarın 42. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde özellikle Fikret cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor.

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Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır. Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur. Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.

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