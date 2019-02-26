Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. Fragmanı: Asıl hikaye başka
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. Fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. 27 Şubat Çarşamba tarihli bölüme dair ipuçları veren Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm fragmanına Fikret’in sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti
Sen Anlat Karadeniz dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasında ikinci sezonu sürdüren Sen Anlat Karadeniz yarın 42. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde özellikle Fikret cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor.
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Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır. Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur. Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.
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