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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz son bölüm ardından kafa karıştıran yeni fragman

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Sen Anlat Karadeniz son bölüm ardından kafa karıştıran yeni fragman

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. 55 saniye uzunluğundaki Sen Anlat Karadeniz 40. Bölüm fragmanına Nefes’in baygın görüntüsünün yanı sıra silah sesi damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti

Sen Anlat Karadeniz dün akşam 39. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çarşamba akşamlarının entrika yüklü dizisinin son bölümünde Vedat’ın vurulması olayların akışını değiştirdi. Tahir, hapishaneye nakledilirken; yaşanılanlardan kendisini sorumlu tutan Nefes, veda mektubu bırakarak evden ayrıldı. Finale ise Nefes ve Yiğit’in gittiğini öğrenen Tahir’in kaçış sahnesi damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde. İşte, Sen Anlat Karadeniz 40. Bölümüne dair ipuçları veren fragman...

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir Vedat'ı vurdu ve tutuklandı. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünüyordu. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'teydi. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda etti ve kayıplara karıştı. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyaydı. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başardı. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.

 

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