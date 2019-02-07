Sen Anlat Karadeniz son bölüm ardından kafa karıştıran yeni fragman
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. 55 saniye uzunluğundaki Sen Anlat Karadeniz 40. Bölüm fragmanına Nefes’in baygın görüntüsünün yanı sıra silah sesi damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Sen Anlat Karadeniz dün akşam 39. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çarşamba akşamlarının entrika yüklü dizisinin son bölümünde Vedat’ın vurulması olayların akışını değiştirdi. Tahir, hapishaneye nakledilirken; yaşanılanlardan kendisini sorumlu tutan Nefes, veda mektubu bırakarak evden ayrıldı. Finale ise Nefes ve Yiğit’in gittiğini öğrenen Tahir’in kaçış sahnesi damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde. İşte, Sen Anlat Karadeniz 40. Bölümüne dair ipuçları veren fragman...
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tahir Vedat'ı vurdu ve tutuklandı. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünüyordu. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'teydi. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda etti ve kayıplara karıştı. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyaydı. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başardı. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.
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