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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz neden yok? 52. Yeni bölüm ne zaman?

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Sen Anlat Karadeniz neden yok? 52. Yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında çarşamba günleri izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz, 51. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla gündeminde yer almıştı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanının ardından izleyicileri üzen bir gelişme yaşandı.

Dizinin bu çarşamba günü ekranlarda olmayacağı bilgisi, yayın akışı aracılığıyla seyircilerle paylaşıldı. Peki, Sen Anlat Karadeniz bu akşam neden yok? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Nefes ve Tahir arasında yaşanan serüveni ekranlara getiren Sen Anlat Karadeniz, son bölümde yaşanan olayların ardından seyircilerin gündeminde yer alıyor. Yeni bölümde gündeme gelecek olan olayları 52. bölüm fragmanı aracılığıyla takip eden seyirciler, dizinin bu haftaki bölümünün yayınlanmayacağını öğrenince internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz neden yok ve ne zaman yayınlanacak? İşte, o hususta bazı detaylar

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN YOK?

ATV ekranlarının çarşamba dizisi Sen Anlat Karadeniz, Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor Galatasaray final maçı dolayısıyla bugün ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ise 22 Mayıs Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir.

Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir.

Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar.

Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir.

Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıkları, küçük
çocuğun babasına ilk kez tavır almasına sebep olur.

Yiğit ortadan kaybolur.

Nefes ve Tahir'in onu buldukları yerde ise hepsi için ayrı bir sınav başlayacaktır.

DİZİNİN GENEL KONUSU

Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor.

 

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