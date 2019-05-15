Sen Anlat Karadeniz neden yok? 52. Yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarında çarşamba günleri izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz, 51. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla gündeminde yer almıştı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanının ardından izleyicileri üzen bir gelişme yaşandı.
Dizinin bu çarşamba günü ekranlarda olmayacağı bilgisi, yayın akışı aracılığıyla seyircilerle paylaşıldı. Peki, Sen Anlat Karadeniz bu akşam neden yok? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Nefes ve Tahir arasında yaşanan serüveni ekranlara getiren Sen Anlat Karadeniz, son bölümde yaşanan olayların ardından seyircilerin gündeminde yer alıyor. Yeni bölümde gündeme gelecek olan olayları 52. bölüm fragmanı aracılığıyla takip eden seyirciler, dizinin bu haftaki bölümünün yayınlanmayacağını öğrenince internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz neden yok ve ne zaman yayınlanacak? İşte, o hususta bazı detaylar
SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN YOK?
ATV ekranlarının çarşamba dizisi Sen Anlat Karadeniz, Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor Galatasaray final maçı dolayısıyla bugün ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ise 22 Mayıs Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir.
Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir.
Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar.
Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir.
Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıkları, küçük
çocuğun babasına ilk kez tavır almasına sebep olur.
Yiğit ortadan kaybolur.
Nefes ve Tahir'in onu buldukları yerde ise hepsi için ayrı bir sınav başlayacaktır.
DİZİNİN GENEL KONUSU
Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor.
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