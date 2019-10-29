Sen Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak?
Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in final yapacağına yönelik iddilar son günlerde yoğunlaştı. Peki, Sen Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak?
Nefes ve Tahir'in imkânsız aşkın anlatıldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakın zaman sonra final yapacağına yönelik iddialar, sevilen dizinin takipçileri tarafından heyecanla takip ediliyor. Diziseverler, bu iddianın gerçek olup olmadığını merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Geçtiğimiz hafta 61. bölümüyle ekran önüne çıkan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü heyecanla beklenirken, dizinin kasım ayında final yapacağı ve yayın hayatına son vereceği iddia ediliyor.
Her hafta çarşamba akşamı yayınlanan bölümleriye izlenen dizinin final tarihi netleşmedi. Konuya ilişkin kanal ya da yapımcıdan bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sen Anlat Karadeniz'in geçen hafta yayınlanan 61. bölümünde;
Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.
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