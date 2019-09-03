Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı
53. bölümü ile sezon finali yapan Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Merak uyandıran sezon finalinin ardından, dizinin 54. bölüm fragmanında Nefes ve Tahir'in bebeklerine verdiği isim ortaya çıktı. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor? 54. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonu 4 Eylül Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak.
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SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek’i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes’in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır. Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes’le paylaşırken, Melek’in itirafı Genco’nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar. Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco’nun elinde tutsaktır.
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