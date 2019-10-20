Sen Anlat Karadeniz final mi yapacak?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin hayranlarını üzecek bir haber geldi. Çarşamba günleri yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz’in final yapacağı iddia edildi. Dizinin final yapacağına yönelik söylentiler geçtiğimiz yıllarda da yayılmıştı. Peki, Sen Anlat Karadeniz final mi yapacak?
Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz, 64’üncü bölümle ‘final’ yapıp, ATV seyircisine veda edeceği açıklandı. Sen Anlat Karadeniz’in ardından çarşamba akşamlarına TRT1’den transfer edilen Kuruluş: Osman dizisinin koyulacağı da iddialar arasında.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekildi ve hedef tam on ikiden vuruldu. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yaptı ve balayı için hazırlandılar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrendi ve bu habere pek sevinmedi. Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlandı.
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