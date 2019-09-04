Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosu yenilendi

Sen Anlat Karadeniz dizisi sahnelerinin yanı sıra kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle de zaman zaman gündeme geliyor. Ekran macerasında iki sezonu geride bırakan Sen Anlat Karadeniz'e üçüncü sezonda da yeni karakterler dahil olacak. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin üçüncü sezon oyuncuları...

ULAŞ TUNA ASTEPE



Ulaş Tuna Astepe 1988 tarihinde İzmit’de dünyaya geldi. İzmit Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. 2012 yılında Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Orhan karakterini canlandırdı. Asıl çıkışını ise Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir karakteriyle yaptı.



İREM HELVACIOĞLU

İrem Helvacıoğlu, 1990 yılında Almanya'da doğdu. Çocukluğu Almanya’da geçmesine rağmen aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi alarak başladı. Kariyerine ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile giriş yaptı. Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016 yaz sezonunda başlayan No:309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. İrem Helvacıoğlu’nun asıl çıkışı ise Sen Anlat Karadeniz dizisi oldu.



SİNAN TUZCU



Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı. Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Televizyonda 2006 yılında oynayan "Ihlamurlar Altında" dizisi ile tanındı. Yine 2006 yılında Engin Cezzar- Gülriz Sururi Tiyatrosunda Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı.



ÖYKÜ GÜRMAN



4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İkiz kardeşi Berk Gürman ile çektiği videolarla ünlendi. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde bitirdi.1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın’dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.



ALİ ERSAN DURU

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladı. Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile tiyatro kariyerine başladı. Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri aldı. İlk olarak TRT 1 de ''Başrolde Aşk'' isimli sit-com'la profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

BERAN SOYSAL

Beran Soysal, 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuk eğitimi alan Beran Soysal; 2012 yılında rol aldığı Ağır Roman Yeni Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadıç Daha sonra 2016 yılında Yolculuk sinema filminde rol aldı ve Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı. Show Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda yer aldı ve Gökhan karakterini canlandırdı.



2012 yazında Turgut Özakman'ın Diriliş adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan ''Çanakkale 1915'' adlı sinema filminde roman kahramanlarından Mehmed Ali'ye hayat verdi.



2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.



GÜLPER ÖZDEMİR



Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Frankfurt’da dünyaya geldi. Eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamlayan güzel oyuncu, Almanya’nın RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir, Meleklerin Aşkı, Tutsak, Kara Yazı dizilerinin kadrosunda yer aldı.