Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosu yenilendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosu yenilendi
GeriTelevizyon Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosu yenilendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
04.09.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosu yenilendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosu yenilendi

Üçüncü sezonuyla kaldığı yerden devam edecek olan Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosunda değişiklikler var. Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini üstlenmeye devam edeceği Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yenilenen oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler

Sen Anlat Karadeniz dizisi sahnelerinin yanı sıra kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle de zaman zaman gündeme geliyor. Ekran macerasında iki sezonu geride bırakan Sen Anlat Karadeniz'e üçüncü sezonda da yeni karakterler dahil olacak. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin üçüncü sezon oyuncuları...

ULAŞ TUNA ASTEPE

Ulaş Tuna Astepe 1988 tarihinde İzmit’de dünyaya geldi. İzmit Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. 2012 yılında Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Orhan karakterini canlandırdı. Asıl çıkışını ise Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir karakteriyle yaptı.

İREM HELVACIOĞLU

İrem Helvacıoğlu, 1990 yılında Almanya'da doğdu. Çocukluğu Almanya’da geçmesine rağmen aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi alarak başladı. Kariyerine ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile giriş yaptı. Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016 yaz sezonunda başlayan No:309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. İrem Helvacıoğlu’nun asıl çıkışı ise Sen Anlat Karadeniz dizisi oldu.

SİNAN TUZCU

Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı. Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Televizyonda 2006 yılında oynayan "Ihlamurlar Altında" dizisi ile tanındı. Yine 2006 yılında Engin Cezzar- Gülriz Sururi Tiyatrosunda Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı.

ÖYKÜ GÜRMAN

4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İkiz kardeşi Berk Gürman ile çektiği videolarla ünlendi. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde bitirdi.1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın’dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.

ALİ ERSAN DURU

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladı. Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile tiyatro kariyerine başladı. Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri aldı. İlk olarak TRT 1 de ''Başrolde Aşk'' isimli sit-com'la profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

BERAN SOYSAL

Beran Soysal, 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuk eğitimi alan Beran Soysal; 2012 yılında rol aldığı Ağır Roman Yeni Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadıç Daha sonra 2016 yılında Yolculuk sinema filminde rol aldı ve Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı. Show Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda yer aldı ve Gökhan karakterini canlandırdı. 

2012 yazında Turgut Özakman'ın Diriliş adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan ''Çanakkale 1915'' adlı sinema filminde roman kahramanlarından Mehmed Ali'ye hayat verdi.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

GÜLPER ÖZDEMİR

Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Frankfurt’da dünyaya geldi. Eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamlayan güzel oyuncu, Almanya’nın RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir, Meleklerin Aşkı, Tutsak, Kara Yazı dizilerinin kadrosunda yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
20 yıl önce!
Seda Sayan, Sermiyan Midyat ile aşk mı yaşıyor?
'Dudaklarımı küçülttürmek istiyorum'
Her gün 'sen daha uzun yaşa' diye dua ettim...