Sen Anlat Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon tanıtımı izleyicilerle buluştu. Mayıs ayında sezon finali yapan Sen Anlat Karadeniz üçüncü sezonuyla devam edecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak?
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlı, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon tarihi yayınlanan tanıtımla duyuruldu. Tanıtımda “Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü!
Peki siz vicdanınızın sesini nasıl kısıyorsunuz?” sözleri dikkat çekti. Kadrosuna yeni isimleri dahil eden Sen Anlat Karadeniz, 54. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Sen Anlat Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak?
Sen Anlat Karadeniz 4 Eylül Çarşamba 20.00 ‘de atv’de seyircilerle buluşacak.
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