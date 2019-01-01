Sen Anlat Karadeniz bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması ve Atv yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Çarşamba akşamları izleyicileriyle buluşan Sen Anlat Karadeniz’in 36. bölümü 26 Aralık’ta yayınlanmıştı. Peki, Sen Anlat Karadeniz bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
Yılbaşı nedeniyle bazı kanallar program ve dizilerinin yayın akışında değişikliğe gitti.Bu dizilerden biri de başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine yabancı sinema filmi “Labirent: Ölümcül Kaçış” yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz 37. bölümünün 23 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişti. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sordu. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçti. Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçladı. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazanmıştı, yoksa her şey yeni mi başlıyordu?
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