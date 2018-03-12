Sen Anlat Karadeniz 8. bölüm 2. fragmanı: Vedat'ın kapısına giden isim kim?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala izleyicilerle buluştu. Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin 8. bölüm 2. fragmanıyla birlikte detaylı ipuçları geldi.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tahir ve Nefes, kalpleri Yiğit’te birleşmiş şekilde, tek vücut onun izini sürerler ve bulurlar. Karadeniz de Yiğit için birleşir. Asiye bir yandan Mustafa’ya hayatı zehir eder, bir yandan da herkese Vedat’ın zulmünü anlatır. Gerçekleri öğrenen herkes Vedat’a cephe almaya başlar. Vedat sıkıştığı bu durumun üstesinden gelmek için Dağdevirenleri kendi safına çeker.
Babasıyla sevdiği arasında kalan Mercan ise, Tahir’i çok zor bir duruma düşürür ve ondan asla yapamayacağı bir şey ister.
Yiğit’in kayboluşu, Nefes’in geçmişte yaşadığı zulmün anılarını ateşler ve Nefes kabuslarla boğuşmaya başlar. Tahir onu Vedat’tan korur ama kabuslar karşısında çok çaresiz kalır. Bir yandan Nefes’e yardım edememenin çaresizliği, bir yandan artık kendinden bile saklayamadığı sevdası, bir yanda Mercan’a verdiği sözün ağırlığı, bir yanda ailesi. Deli Tahir’i içine düştüğü büyük çıkmazdan Osman Hoca’nın bilgelik dolu rehberliği kurtarır. Ancak, Vedat’ın zindanından kaçan Nefes’i, şimdi de dar kafaların zindanı beklemektedir.
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