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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonu ile macerasına devam eden Sen Anlat Karadeniz'in 18 Eylül tarihinde yayınlanacak yeni bölümünde, Tarık Hazan'ı kaçıracak, Tahir ve Ferhat ise Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair merak edilenler.

Geçen hafta heyecanlı bir bölümün ardından, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. 18 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 56. bölümde, Mustafa Asiye'ye boş ol diyecek. Asiye ise Eren'i alıp Osman Baba'ya gidecek. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 56. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık Hazan'ı kaçırır. Tarık ve Ferhat ise Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşer. Ancak Hazan'ı bulduklarında büyük bir tuzağın içinde olduklarını görecekler. Asiye'yi eski bir tanıdığı ise gören Mustafa ise Asiye'ye "boş ol" der. Asiye bu durum karşısında Eren'le beraber Osman Baba'ya gider.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır. Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır. Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır. Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.

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