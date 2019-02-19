Sen Anlat Karadeniz 41. bölüm fragmanında Tahir hapisten kaçıyor
Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlanan 41. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.
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