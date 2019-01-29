Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm fragmanında Nefes kolları sıvıyor
Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlanan 38. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar. Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle