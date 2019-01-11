Sen Anlat Karadeniz 37. bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
En son yılbaşından önce izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm tarihine yönelik araştırmalar devam ediyor. İkinci sezona hızlı bir giriş yapan Sen Anlat Karadeniz’in 36. bölümü yayınlanmıştı. Peki, Sen Anlat Karadeniz 37. bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni yıl sonrası pek çok dizi ekran macerasına birkaç hafta ara verdi, akıbeti merak edilenlerden biri de Sen Anlat Karadeniz dizisi oldu. Her hafta başka bir gerilimin yaşandığı Sen Anlat Karadeniz’in yayınlanan son bölümüne Berrak’ın yaşam mücadelesi damga vurdu. Vedat yerine Berrak’ı asan Mercan, Tahir’in sayesinde katil olmaktan kurtuldu. Finalde ise Vedat’tan beklenmedik bir hamle geldi. Nefes ve diğerlerinin parmaklıklar ardındaki görüntüsüne tanık olan izleyiciler şimdi Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Son olarak 26 Aralık’ta izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümü önümüzdeki hafta da ekranlarda olmayacak. Sen Anlat Karadeniz 37. bölümünün ocak ayının son haftası yayınlanması bekleniyor, bu nedenle fragmanında önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.
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