Sen Anlat Karadeniz 30. bölüm 2. fragmanında Nefes cezaevine giriyor
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Sen Anlat Karadeniz 30. bölüm 2. fragmanında Nefes’in cezaevindeki görüntüleri ön plana çıkıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Nefes, özgürlüğüne kavuşabilecek mi? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden görüntüler
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 14 Kasım tarihli yeni bölümünde entrika ve duygu yüklü gelişmeler var:
Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak? Vedat'ın isteğine boyun eğecek mi, yoksa özgürlüğü pahasına Tahir'i, ailesini mi tercih edecek? Vedat'ın, arkasından iş çevirdiğini öğrenen Fikret büyük bir sürpriz hazırlıyor. Fikret, Vedat'ın karşısına kimi çıkaracak? Vedat'ın ihanetinin cezası ne olacak? Vedat'ın planına karşı Tahir'in de bir planı vardır. Nefes'i kurtarmak için Tahir ne yapacak?
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