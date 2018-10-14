Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanında Nefes ölüyor mu?
Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlanan 26. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nefes'in can çekiştiği anlar ve Tahir'in çaresizliği dramatik anlar yaşatacak. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine duygu dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nefes kurtulacak mı? İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle