Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nefes'in kızı...
Sen Anlat Karadeniz’in olaylı son bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. 2 Mayıs Çarşamba tarihli Sen Anlat Karadeniz 15. bölümünde Nefes ve Tahir’in nikahlarının kıyılmasıyla rahat bir nefes alan izleyiciler final sahnesinde büyük bir şok yaşadı. Nefes, Yiğit’ten sonra doğan kızının erken doğum nedeniyle öldüğünü sanıyordu ama yaşadığı öğrenildi. Yeni gelişmeleri şimdiden merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünden bu yana fragman sorgulamaları devam ediyor. Duygu ve entrika yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde tüm dengeleri değiştirecek bir gerçek ortaya çıktı. Son bölümde nikah sahnesini nefeslerini tutarak takip eden dizi takipçileri, geçtiğimiz günlerde Vedat’ı vurmaktan son anda vazgeçen Tahir’in bu kararı almasının nedenini öğrendi. Nefes, evlendikleri gece Tahir’e, bir doğum daha yaptığını ve kızının erken doğumda öldüğünü söyledi. Oysa o doğumda öldü sandığı kızını hastaneye götüren Vedat, kızın yaşadığını Nefes’ten saklamıştı. Tahir ve Nefes arasında geçen konuşmadan sonra aslında bu gerçeği Tahir’in de bildiği ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler olacak? Tahir, Nefes’e kızının yaşadığını anlatacak mı? Tüm bu soru işaretleri Sen Anlat Karadeniz’in 9 Mayıs tarihli Sen Anlat Karadeniz 16. bölümünde yanıt bulacak.
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.
Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır.
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