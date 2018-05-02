Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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02.05.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?

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Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Bu akşam yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz 15. bölümüne dair ipuçları veren 2. fragmanda Tahir ve Nefes’in evlilik kararı alması ortalığı karıştırıyor. Tahir, bu kez hem ailesi hem de Vedat’a karşı bir sınav veriyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları yine çok konuşulacak sahnelerin sinyalini verdi. Küçük yaşta zorla evlendirilen Nefes ve Karadeniz’in hırçın delikanlısı Tahir’in sınavlarla geçen aşkını anlatan Sen Anlat Karadeniz’in 15. bölümünde en çok merak edilen konu evlilik kararı alan Tahir ve Nefes’in nikah masasına oturup oturamayacağı. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları!

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?

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