Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Bu akşam yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz 15. bölümüne dair ipuçları veren 2. fragmanda Tahir ve Nefes’in evlilik kararı alması ortalığı karıştırıyor. Tahir, bu kez hem ailesi hem de Vedat’a karşı bir sınav veriyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları yine çok konuşulacak sahnelerin sinyalini verdi. Küçük yaşta zorla evlendirilen Nefes ve Karadeniz’in hırçın delikanlısı Tahir’in sınavlarla geçen aşkını anlatan Sen Anlat Karadeniz’in 15. bölümünde en çok merak edilen konu evlilik kararı alan Tahir ve Nefes’in nikah masasına oturup oturamayacağı. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları!
Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.
Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?
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