Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm 2. fragmanında Vedat cezaevinden çıkıyor
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı, detaylı ipuçları geldi. Dizinin ilk bölüm fragmanında Vedat, Tahir’in özgürlüğüne karşılık Nefes’in kendisiyle evlenmesini istemişti. Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanında Tahir’in hapishaneden çıkması Nefes’in bu tehdite boyu eğdirdiğini düşündürüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları!
Geçtiğimiz hafta olaylı bir final yapan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. 11 Nisan tarihli Sen Anlat Karadeniz 12. bölümünde Tahir’i cezaevinden kurtarmak için Vedat’ın karşısına çıkan Nefes, zor bir karar vermek zorunda kalıyor. Cezaevinden çıkan Tahir, Mustafa abisinin elinde olan Vedat'ın Nefes'in abisini öldürdüğünü itiraf ettiği video görüntüleri sayesinden tahliye olduğunu zannederken gerçeğin öyle olmadığı anlıyor. Peki Tahir cezaevinden nasıl kurtuldu? Nefes, Tahir’i kurtarmak pahasına Vedat’la mı evlendi? İşte Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanları ve detayları!
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar. Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.
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