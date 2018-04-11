Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm 2. fragmanı: Nefes Vedat'la evlenecek mi?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu akşam yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz 12. bölümünde Tahir’in hapse girmesi Vedat’ın eline önemli bir koz veriyor. Nefes zorlu bir seçim yapmak zorunda kalıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa bir özeti!
Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Dram yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Sen Anlat Karadeniz’in her 2 fragmanında da önemli ipuçları yer alıyor. Dizinin son bölümünde gözünü karartan Tahir, Vedat’ı öldürmek için harekete geçti. Finale ise Tahir’in tutuklanması damga vurdu. Bu haftaki bölümde yaşanılanlardan kendisini sorumlu tutan Nefes, Tahir’i kurtarabilmek için Vedat’ın karşısına çıkıyor. Önemli bir koz elde eden Vedat’ın ise bir şartı var: Nefes’in kendisiyle evlenmesi. Peki yeni bölümde neler olacak? Nefes, Vedat’ın baskısına boyun eğecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları!
Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
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