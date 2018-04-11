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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.04.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm 2. fragmanı: Nefes Vedat'la evlenecek mi?

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Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm 2. fragmanı: Nefes Vedat'la evlenecek mi?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu akşam yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz 12. bölümünde Tahir’in hapse girmesi Vedat’ın eline önemli bir koz veriyor. Nefes zorlu bir seçim yapmak zorunda kalıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa bir özeti!

Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Dram yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Sen Anlat Karadeniz’in her 2 fragmanında da önemli ipuçları yer alıyor. Dizinin son bölümünde gözünü karartan Tahir, Vedat’ı öldürmek için harekete geçti. Finale ise Tahir’in tutuklanması damga vurdu. Bu haftaki bölümde yaşanılanlardan kendisini sorumlu tutan Nefes, Tahir’i kurtarabilmek için Vedat’ın karşısına çıkıyor. Önemli bir koz elde eden Vedat’ın ise bir şartı var: Nefes’in kendisiyle evlenmesi. Peki yeni bölümde neler olacak? Nefes, Vedat’ın baskısına boyun eğecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları!

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

 

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