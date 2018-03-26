Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanında Nefes zehirleniyor
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dram sahneleri ağırlıklı olan Sen Anlat Karadeniz’in 10. bölüm fragmanında Nefes’in zehirlendiği anlar kafalarda soru işareti bıraktı. Öte yandan Tahir’in Nefes itirafı şok etkisi yarattı. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 10. bölüm fragmanı ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!
Sen Anlat Karadeniz 10. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 28 Mart Çarşamba tarihli gelişmelere dair önemli ipuçları veren Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Veda tarafından kullanılan Berrak, Nefes’e korkunç bir oyun oynuyor. Kanına karışan Nefes’in fenalaştığı anlarda bir kez daha annesiyle karşı karşıya gelen Tahir, Saniye ve Asiye’ye aşk itirafında bulunuyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Nefes'in iyi niyetinden yararlanıp en yakın arkadaşı olma yolunda ilerleyen Berrak, amacına ulaşabilecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler!
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!"
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