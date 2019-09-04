Şemsa Şef The Taste Türkiye'de neden yok?
The Taste Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Şemsa Denizsel'in, bu yıl ikinci sezonuyla ekranlara gelecek yarışmanın jüri üyeleri arasında yer almaması, sevilen yarışma programının takipçilerinin dikkatini çekti. Şemsa Denizsel'in neden The Taste Türkiye'de yer almadığını merak eden vatandaşlar konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Şemsa Denizsel The Taste Türkiye'de neden yok?
The Taste Türkiye’nin ikinci sezonunda, jüri üyesi kadrosunda birtakım değişikliklere gidildi. Sevilen yarışmada ünlü şef Şemsa Denizsel'in yerine Esen Hünal ekibe dahil oldu. Şemsa Denizsel'in neden yarışma kadrosunda yer almadığı ise bilinmiyor. Öte yandan Şemsa Şef, Instagram hesabından, yarışmanın yeni sezon fotoğrafını paylaşarak jüride yer alan isimlere başarılar diledi.
ŞEMSA DENİZSEL KİMDİR?
Şemsa Denizsel 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdikten sonra ailesinin isteği üzerine London College of Printing’de "Publicity & Promotion" eğitimi aldı. Çeşitli basın kuruluşlarında ve reklam kampanyalarında yemek fotoğrafı stilisti olarak çalıştı.
Ünlü mekanlarda şef olarak görev alan Şemsa Denizsel; 2002, 2003, 2005 ve 2009 yıllarında Time Out İstanbul dergisi tarafından "Yılın Şefi" adayı olarak gösterildi.
6 sene boyunca Açık Radyo’da Pazartesi akşamları Açık Dergi’nin içinde "Kulaktan Dolma Tarifler" köşesini hazırladı.
Mönü ve işletme danışmanlığı hizmeti veriyor. Ve halen açtığı mekanda "Yeni İstanbul Mutfağı" adıyla tanımladığı yemekler pişirmeye devam ediyor.
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