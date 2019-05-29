Şemsa Denizsel kimdir? İşte Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişiminin öyküsü
The Taste Türkiye'nin tek kadın jüri üyesi olan Şemsa Denizsel, yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Verdiği kilolar ardından bambaşka bir görüntüye kavuşan Şemsa Denizsel, insanları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendiriyor ve Youtube üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. İşte, Şemsa Denizsel’in hayatına ilişkin bilgiler…
The Taste Türkiye'nin zor beğenen jürisi Şemsa Denizsel, 1967 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdikten sonra ailesinin isteği üzerine Londra'da Halkla İlişkiler Bölümünde eğitim gördü. Hayalinin peşinden giden Şemsa Denizsel, okurken bir mutfakta bulaşık yıkadı, patates soydu ve sabahın altısında kalkarak yeşillik yıkadı. İstanbul'a döndükten sonra 1992 yılında Vizyon Dekorasyon dergisinde işe başladı, fotoğrafa olan ilgisinden dolayı lifestyle ekibinde çalışmaya başladı.
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin Burç lokalinde işletmeci olarak görev yaptı. Ardından ortağı ile birlikte kendi mekanını açtı. Burada Yeni İstanbul Mutfağı adı altında yemekler yaparak 18 yıl insanlara hizmet etti. Yemekleri ile kısa sürede meşhur oldu.
NASIL ZAYIFLADI?
Ayvalık'ta bir zeytinlik alan ve burada yaşamak isteyen Şemsa Denizsel, "İyi de benim sağlığım ne durumda? Ben gerçekten yıllarımı orada geçirebilecek miyim?" sorularına yanıt alabilmek için kontrole gitti. Değerleri iyi çıkmayan ve doktordan uyarı alan Şemsa Denizsel, zayıflamaya karar verdi ve 60 kiloya yakın verdi.
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