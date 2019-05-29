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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Şemsa Denizsel kimdir? İşte Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişiminin öyküsü

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Şemsa Denizsel kimdir? İşte Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişiminin öyküsü

The Taste Türkiye'nin tek kadın jüri üyesi olan Şemsa Denizsel, yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Verdiği kilolar ardından bambaşka bir görüntüye kavuşan Şemsa Denizsel, insanları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendiriyor ve Youtube üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. İşte, Şemsa Denizsel’in hayatına ilişkin bilgiler…

The Taste Türkiye'nin zor beğenen jürisi Şemsa Denizsel, 1967 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdikten sonra ailesinin isteği üzerine Londra'da Halkla İlişkiler Bölümünde eğitim gördü. Hayalinin peşinden giden Şemsa Denizsel, okurken bir mutfakta bulaşık yıkadı, patates soydu ve sabahın altısında kalkarak yeşillik yıkadı. İstanbul'a döndükten sonra 1992 yılında Vizyon Dekorasyon dergisinde işe başladı, fotoğrafa olan ilgisinden dolayı lifestyle ekibinde çalışmaya başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin Burç lokalinde işletmeci olarak görev yaptı. Ardından ortağı ile birlikte kendi mekanını açtı. Burada Yeni İstanbul Mutfağı adı altında yemekler yaparak 18 yıl insanlara hizmet etti. Yemekleri ile kısa sürede meşhur oldu.

NASIL ZAYIFLADI?

Ayvalık'ta bir zeytinlik alan ve burada yaşamak isteyen Şemsa Denizsel,  "İyi de benim sağlığım ne durumda? Ben gerçekten yıllarımı orada geçirebilecek miyim?" sorularına yanıt alabilmek için kontrole gitti. Değerleri iyi çıkmayan ve doktordan uyarı alan Şemsa Denizsel, zayıflamaya karar verdi ve 60 kiloya yakın verdi.

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