Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak kimdir? Survivor Seda hakkında bilgiler
Survivor 2 Şubat Cumartesi günü ekran macerasına başladı, yeni sezonda en çok dikkat çeken isimlerden biri de Seda Ocak oldu. Daha önceki sezonların en hırslı isimlerinden Sema Aydemir’in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Seda Ocak kimdir, kaç yaşında?
Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir’in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
“Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."
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