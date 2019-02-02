Sema Aydemir’in ikiz Seda Ocak kimdir, kaç yaşında?
Survivor 2019’un yarışmacılarından biri de Seda Ocak oldu. Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, bir hayli iddialı. Peki, Survivor Türkiye Yunanistan yarışmacısı Seda Ocak kimdir, kaç yaşında?
2019 Survivor Türkiye Yunanistan kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimlerden biri de Seda Ocak oldu. Binlerce isim arasından seçilen Seda Ocak, hayatına ilişkin bilgileri ve spor geçmişini tanıtımlarda dile getirmişti.
İkizi Sema Aydemir gibi bir dönem atletizmle ilgilenen Seda Ocak, evlendikten sonra farklı bir yola seçti, kariyerine antrenör olarak devam ediyor. Aslen Bursalı ve 34 yaşında olan Seda Ocak, 16 yıldır evli. Parkurda kendisine oldukça güven Seda Ocak, iddiasını ortaya koyan “Korkum yok, hırsıma güveniyorum" sloganı ile dikkat çekiyor.
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