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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Sema Aydemir kimdir kaç yaşında?

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Sema Aydemir kimdir kaç yaşında?

Sema Aydemir, Survivor 2019'da yorumculuk görevini üstlenmesinin ardından izleyicilerin de araştırdığı isim olmaya başladı. Geçtiğimiz yıl parkurda büyük bir mücadele veren Sema Aydemir, bu yıl Survivor Panorama ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, Sema Aydemir kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sema Aydemir, ekran başındaki izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Survivor'un 2017 ve 2018 etaplarında mücadele veren Sema Aydemir, yarışmada birinciliği kıl payı kaçırmıştı. Peki, Sema Aydemir kimdir ve kaç yaşında? İşte, ikizi Seda Ocak'ın da yarışmada mücadele ettiği Sema Aydemir hakkında bazı bilgiler

SEMA AYDEMİR KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Sema Aydemir, Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almıştır. Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istastiki performansta 1.67'lik oran ile liste başında yer almıştır. Sema Aydemir, 2018 yılında gerçekleştirilen Survivor All Star'da da yer almıştır.

17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelen Sema Aydemir, atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş ve ismini duyurmuştur. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.

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