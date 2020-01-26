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Televizyon
Haber Giriş: 26.01.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Selma Güneri'den Hülya Koçyiğit'e: Beni duanla iyileştirdin

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Selma Güneri'den Hülya Koçyiğit'e: Beni duanla iyileştirdin

HÜLYA Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünde Yeşilçam yıllarından yakın dostu Selma Güneri’yi ağırladı.

Güneri programda Koçyiğit’le birlikte rol aldıkları “Kezban” filminden bir anısını anlattı: “Bel fıtığından dolayı bacaklarımın tutmadığını hissettiğim an ‘Hülya’ diye bağırdım ve yardım istedim. Koşarak geldin yanıma. Dua okumuştun, iyi de gelmişti. Hiç unutmadığım bir andır. Çok sevdik birbirimizi, çok yakındık.” Ünlü sanatçı ayrıca oyunculuğu birçok filmde beraber rol aldığı Yılmaz Güney’den öğrendiğini söyledi: “Bana çok önerilerde bulundu, yönlendirmeler yaptı. Çok zor şeyler istiyor diye düşünmüştüm, bana okul oldu adeta. Onunla birlikte oynadığım filmlerle tanınmışlığım arttı.” Programda eşi Yusuf Sezgin’le “Nikahsızlar” filminin setinde nasıl tanıştıklarını da anlatan Güneri, “İki çocuk birbirimize âşık olmuştuk. Yusuf çok efendiydi, çok centilmendi” dedi.

 

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