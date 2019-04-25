Selin Toktay kimdir? Selin Toktay'ın eşi kim?
Uzun süredir sakin bir yaşam süren eski manken Selin Toktay, eşinden boşanacağına yönelik haberlerle gündeme geldi. İddiaları yalanlayan Selin Toktay’ın hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Selin Toktay kimdir?
Selin Toktay, 1979 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı’nda Bale eğitimi aldı. Akademi İstanbul’da Gösteri Sanatları bölümünde okudu. On dört yaşından itibaren Gaye Sökmen Ajans’a bağlı çalıştı. 1996 yılında Elit Model Look yarışmasında ikinci oldu. Modellik yaptığı dönemde saç stiliyle de basının gündemindeydi. 90'lı yıllara damga vuran ünlü manken, herkesi şaşırtan bir karar alarak mesleğini bırakıp evinin kadını oldu. İş adamı Ali Rıza Özderici ile evlendikten sonra podyumlara veda eden ve 3 çocuk annesi olan Selin Toktay, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
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